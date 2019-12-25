Чтобы получить льготу, предприятие должно платить сотрудникам в 2020 году зарплату в размере МРОТ по Петербургу или выше.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге торговым центрам снизят налоги. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Авторами документа выступили Алексей Макаров и Денис Четырбок. Они предлагают внести поправки в закон "О налоге на имущество организаций". Кроме того, ТЦ намерены освободить от авансовых платежей на налог на имущество на текущий год.

Отмечается, что получить льготы смогут лишь те, кто платит зарплату сотрудникам в 2020 году в размере МРОТ по Петербургу или выше.

Ранее мы сообщали о том, что индекс самоизоляции в Петербурге утром упал ниже тройки.

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