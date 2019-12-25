Индекс самоизоляции в Петербурге утром упал ниже тройки

Крупные населенные пункты Ленобласти также оказались в оранжевой зоне.

Утром понедельника, 27 апреля, индекс самоизоляции в Петербурге снова опустился ниже тройки: по состоянию на 10.00 этот показатель составил лишь 2,7 балла. Об этом говорят данные сервиса Яндекс.Карты.

Город снова приблизился к опасной красной зоне, которая негласно устанавливается, если на улице зафиксировано слишком много людей. Уже в 8 утра идеальный зеленый показатель, когда все петербуржцы дома, начал ускоренно ползти вниз и встал на отметке в 3,2 балла.

В Ленобласти, тем временем, ситуация почти не отличается: по крупным населенным пунктам разбросаны показатели от 2,4 в Сосновом Бору до 3,3 в Мурино. В других городах России утро понедельника также довольно людное: показатели индекса самоизоляции по всей стране горят темно-оранжевым и даже красным цветом.

Примечательно, что в выходные, несмотря на солнечную погоду, дома осталось значительно больше людей: индекс в субботу и воскресенье остановился на значении 3,6 и позволил городу выйти в желтую зону.

Ранее мы рассказывали, что петербургские врачи начнут лечить коронавирус переливанием плазмы переболевших.

Фото: скрин Яндекс.Карты