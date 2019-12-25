В Петербурге определили критерии системообразующих предприятий

Заявку рассмотрят в течение трех рабочих дней.

В Петербурге определили порядок актуализации перечня системообразующих предприятий. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Прежде всего, если предприятие подходит под критерии системообразующего, ему нужно направить заявку через личный кабинет на сайте "Центра развития и поддержки предпринимательства". Ответ будет получен в течение трех рабочих дней.

К основным критериям относятся следующие: среднесписочная численность работников за 2018-й год составляет не менее 500 человек, выручка организации за 2018 год должна быть не менее 1 млрд. рублей. Организация должна оказывать влияние на социальную стабильность и/или быть значимой для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек.

Также есть ряд дополнительных критериев. Нужно соответствовать не менее одному из них.

В список системообразующих не будут включены федеральные государственные унитарные предприятия, федеральные государственные казенные учреждения, федеральные государственные бюджетные учреждения и организации, осуществляющие виды деятельности в соответствии разделом К "Деятельность финансовая и страховая" ОКВЭД.

Подробнее с порядком вы можете ознакомиться на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

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