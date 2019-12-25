Массовое ДТП на Петербургском шоссе: столкнулись шесть машин

В пятницу рано утром на Петербургском шоссе произошла массовая авария, участниками которой, предположительно, стали шесть автомобилей. Как сообщили очевидцы в соцсетях, среди пострадавшего транспорта есть грузовик.
Предположительно, что причиной ДТП мог стать гололед, из-за которого некоторые машины сильно занесло на дороге. На месте происшествия работали оперативные службы.
Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что авария с грузовиком парализовала движение на Петербургском шоссе.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все