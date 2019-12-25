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Массовое ДТП на Петербургском шоссе: столкнулись шесть машин
Сегодня, 10:44
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Массовое ДТП на Петербургском шоссе: столкнулись шесть машин

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Причиной аварии могла стать гололедица.

В пятницу рано утром на Петербургском шоссе произошла массовая авария, участниками которой, предположительно, стали шесть автомобилей. Как сообщили очевидцы в соцсетях, среди пострадавшего транспорта есть грузовик.

Предположительно, что причиной ДТП мог стать гололед, из-за которого некоторые машины сильно занесло на дороге. На месте происшествия работали оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что авария с грузовиком парализовала движение на Петербургском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп на петербургском шоссе
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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