Массовое ДТП на Петербургском шоссе: столкнулись шесть машин

Причиной аварии могла стать гололедица.

В пятницу рано утром на Петербургском шоссе произошла массовая авария, участниками которой, предположительно, стали шесть автомобилей. Как сообщили очевидцы в соцсетях, среди пострадавшего транспорта есть грузовик.

Предположительно, что причиной ДТП мог стать гололед, из-за которого некоторые машины сильно занесло на дороге. На месте происшествия работали оперативные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что авария с грузовиком парализовала движение на Петербургском шоссе.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб