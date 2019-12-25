Авария с грузовиком парализовала движение на Петербургском шоссе

Фура опрокинулась на въезде в Пушкин и повредила дорожную конструкцию.

Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика произошло днем 2 ноября на въезде в Пушкин. На Петербургском шоссе рядом с Кузьминским кладбищем фура опрокинулась и повредила дорожную конструкцию. Видео с места аварии опубликовали в Telegram-канале "Дорожный инспектор".

Причины происшествия пока не установлены. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и специальная техника. Обстоятельства аварии уточняются.

Из-за ДТП временно перекрыли три полосы. По данным "Яндекс.Карт", движение в сторону Пушкина организовано по крайней правой полосе, а проезд в направлении Петербурга остается свободным.

Затор образовался на Петербургском шоссе и примыкающем к нему Витебском проспекте.

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Фото: пресс-служба ГАИ