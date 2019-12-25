В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

В исследовании смогут принять участие как взрослые, так и дети.

В Петербурге, Тюмени и Хабаровском кране в июне планируется провести исследование популяционного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В исследовании смогут принять участие как дети от 1 года до 17 лет, так и взрослые. Последних разделили на шесть возрастных групп: от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, от 70 лет и старше.

Полученные данные помогут разработать прогноз развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом. Кроме того, с их помощью можно будет определить особенности эпидемического процесса и подготовить мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции.

По последним данным, коронавирусом в мире заболели более 7 млн человек, свыше 400 тысяч умерли от COVID-19. С начала пандемии в России зарегистрировано почти 500 тысяч заболевших, более 6 тысяч скончались.

Стоит отметить, что по количеству заболевших Россия занимает третье место в мире после Бразилии и США. В Петербурге за все время зарегистрировано 19,5 тысяч коронавирусных больных, около 500 человек умерли.

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