Смольный согласует с Роспотребнадзором поэтапное снятие ограничений

Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в ближайшее время продолжится реализация первого этапа.

Власти Петербурга продолжают согласовывать с Роспотребнадзором все меры по поэтапному снятию ограничений в городе. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, это серьезная работа. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то в ближайшее время продолжится реализация первого этапа.

Глава города также отметил, что сейчас идет активная работа по улучшению условий для бизнеса и снятию административных барьеров. В условиях пандемии власти Северной столицы подготовили два пакета помощи бизнесу на общую сумму 13,5 млрд рублей.

Ранее мы писали, что реализация второго этапа может начаться с 25 июня. В это время должна возобновиться работа летних кафе и веранд. Также может открыться навигация по рекам и каналам, однако без питания на борту. В настоящий момент Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о возможности открытия зоопарка.

На третьем этапе в Петербурге откроются салоны красоты, которые смогут работать только по предварительной записи, а также фитнес-центры и бассейны.

С 15 июня в городе начнут работать парикмахерские.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга