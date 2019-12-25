В Петербурге могут открыть парикмахерские с 15 июня

Также будут открыты другие организации из сферы услуг.

Правительство Петербурга планирует с 15 июня разрешить работу парикмахерских и других организаций сферы услуг. Об этом рассказал вице-губернатора города Евгения Елина.

С понедельника смогут снова заработать химчистки, мастерские по ремонту обвуи, прачечыне и прочие организации в сфере услуг. Такое заявление Елин сделал на онлайн-конференции о мерах региональной государственной поддержки малого и среднего бизнеса города в постэпидемиологический период.

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