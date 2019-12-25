В Свердловской области разрешили работать парикмахерским. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Куйвашев.
С 20 апреля в Свердловской области действует всеобщий режим самоизоляции. Жители могут выйти только в магазин, аптеку, вынести мусор или выгулять собаку на расстоянии не более чем 100 метров от дома. В регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ТЦ, фитнес-центры и прочие заведения. Бронирование в отелях остановлено до 1 июня — как и на курортах, базах отдыха, лагерях.
По словам, Куйвашева, в парикмахерских можно будет только подстричься. Прочие услуги — например, окрашивание волос — оказывать запрещено.
Куйвашев отметил, что граждане могут покидать дом для посещения организаций, работа которых не запрещена. При этом нужно соблюдать социальную дистанцию и санитарные нормы.
Ранее на Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч, должностных — от 50 до 100. Самое большое наказание за нарушение режима самоизоляции в Свердловской области предусмотрено для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.
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