Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч.

На Урале вступил в силу закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Решение приняли на внеочередном заседании регионального парламента.

Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч, должностных — от 50 до 100. Самое большое наказание за нарушение режима самоизоляции в Свердловской области предусмотрено для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

Сейчас министерство общественной безопасности готовит перечень действий, которые будут считаться нарушением. Сейчас в этом вопросе конкретики нет.

Ранее Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции. Сейчас готовится соответствующий указ.

По его словам, сейчас прорабатываются различные сценарии развития ситуации с ограничениями. В итоговом документе будет прописано — какие организации смогут работать в регионе и на каких условиях.

Видео: Youtube/ Законодательное Собрание Свердловской области