Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима самоизоляции

Сейчас прорабатываются различные сценарии развития ситуации с ограничениями.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал смягчение режима самоизоляции. Сейчас готовится соответствующий указ, рассказал глава региона в своём Instagram.

По его словам, сейчас прорабатываются различные сценарии развития ситуации с ограничениями. Итоговый документ будет готов завтра, 10 апреля. В нём будет прописано — какие организации смогут работать в регионе и на каких условиях.

Куйвашев отметил, что его часто просят разрешить работу страховым компаниям, салонам красоты, магазинам одежды. При этом люди насторожены собраниями в церквях.

Ранее в Свердловской области утвердили штрафы за несоблюдение самоизоляции. Законодательное собрание региона приняло соответствующий законопроект. Решение приняли на внеочередном заседании регионального парламента.

Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч, должностных — от 50 до 100. Самое большое наказание за нарушение режима самоизоляции в Свердловской области предусмотрено для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.