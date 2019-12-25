Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч.

В Свердловской области утвердили штрафы за несоблюдение самоизоляции. Законодательное собрание региона приняло соответствующий законопроект. Решение приняли на внеочередном заседании регионального парламента.

Физических лиц смогут оштрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч, должностных — от 50 до 100. Самое большое наказание за нарушение режима самоизоляции в Свердловской области предусмотрено для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона.

Глава комитета по вопросам законодательства Владимир Никитин призвал министерство общественной безопасности разработать перечень действий, которые будут считаться нарушением. Сейчас в этом вопросе конкретики нет.

Ранее в Свердловской области режим самоизоляции продлён до 20 апреля.