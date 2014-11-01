Документ вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

В России утвердили ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, требования которого вступят в силу с 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Новый стандарт распространяется на услуги парикмахерских для детей в возрасте от одного года до 14 лет. Он устанавливает требования к качеству и безопасности услуг, классификацию услуг, а также общие технические условия их предоставления. В тексте документа подчеркивается, что парикмахерские услуги для детей включают уход за волосами, кожей кистей и стоп.

Также допускаются временные переводные татуировки, наклейки или рисунки красками, а также прокол мочек ушей и СПА-программы. Услуги для детей в возрасте 1-10 лет следует всегда осуществлять в присутствии родителя или законного представителя. По новому ГОСТу в парикмахерских для детей должно быть место коляски, велосипеда или самоката, а также кулер для воды.

Фото: pxhere.com