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"Какие ограничения снять первыми": власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев
Сегодня, 12:13
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IRINA_CHALKINA

"Какие ограничения снять первыми": власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев

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Большинство горожан попросили градоначальника открыть парки.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев. Градоначальник на своей страничке во "ВКонтакте" поинтересовался у горожан, какие ограничения стоит снять первыми.

Беглов предложил жителям Северной столицы оставлять комментарии со своими предложениями. Петербуржцы написали о своих приоритетах в порядке убывания. 

Большинство петербуржцев попросили градоначальника открыть парки. Также в приоритете у многих жителей Северной столицы фитнес-клубы, детские сады, поликлиники и торговые центры.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе.

Фото:Беглов/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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