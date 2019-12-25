"Какие ограничения снять первыми": власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев

Большинство горожан попросили градоначальника открыть парки.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев. Градоначальник на своей страничке во "ВКонтакте" поинтересовался у горожан, какие ограничения стоит снять первыми.

Беглов предложил жителям Северной столицы оставлять комментарии со своими предложениями. Петербуржцы написали о своих приоритетах в порядке убывания.

Большинство петербуржцев попросили градоначальника открыть парки. Также в приоритете у многих жителей Северной столицы фитнес-клубы, детские сады, поликлиники и торговые центры.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе.

Фото:Беглов/вк