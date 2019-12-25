"Какие ограничения снять первыми": власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев

В среду, 10 июня, стало известно о том, что власти Петербурга провели опрос во "ВКонтакте" среди петербуржцев. Градоначальник на своей страничке во "ВКонтакте" поинтересовался у горожан, какие ограничения стоит снять первыми.
Беглов предложил жителям Северной столицы оставлять комментарии со своими предложениями. Петербуржцы написали о своих приоритетах в порядке убывания.
Большинство петербуржцев попросили градоначальника открыть парки. Также в приоритете у многих жителей Северной столицы фитнес-клубы, детские сады, поликлиники и торговые центры.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе.
Фото:Беглов/вк
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