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Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе
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Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе

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В рамках нового курса ведущие ученые СПбГУ расскажут о природе вирусов.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что Петербургский государственный университет открывает онлайн-курсы о коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения. 

Автором курса выступил заведующий кафедрой общей физиологии СПбГУ доктор биологических наук, профессор Александр Марков и профессор кафедры физиологии и руководитель курса "Микробиология, вирусология и иммунология" Оксана Рыбальченко.

Участникам курса расскажут о природе вирусов. Курс продлится 10 недель, его запустят на платформе "Открытое образование" . Старт лекций ожидается 13 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса умерли еще 27 мужчин и 22 женщины.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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