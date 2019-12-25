В Петербурге от коронавируса умерли еще 27 мужчин и 22 женщины

Все они имели хронические заболевания.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали еще 49 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Больные скончались в конце мая-начале июня 2020 года. Среди них было 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет и 22 женщины в возрасте от 34 до 97 лет. Все они имели хронические заболевания: атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания.

Ранее Комздрав Петербурга рассказал о бесплатном тестировании на антитела к COVID-19.

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