Комздрав Петербурга рассказал о бесплатном тестировании на антитела к COVID-19

Участие в исследовании смогут принять около трех тысяч человек, которых разделят на семь возрастных групп.

Комитет по здравоохранению Петербурга раскрыл подробности бесплатного тестирования на антитела к новой коронавирусной инфекции. Исследование будет проводить НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в тестировании смогут принять около трех тысяч человек. Их разделят на семь возрастных групп, в каждой из которых будет примерно по 400 человек: от 1 года до 17 лет, от 18 до 29 лет, от 30 до 39, от 40 до 49, от 50 до 59, от 60 до 69 и от 70+ лет. Желающим пройти бесплатное тестирование необходимо заполнить анкету на сайте медицинского центра НИИ им. Пастера по адресу https://www.pasteurorg.ru/. Тех, кто подойдет по критериям, пригласят на сдачу анализа.

Ранее стало известно, что с 15 по 19 июня Роспотребнадзор проведет в Петербурге бесплатное тестирование жителей на антитела к COVID-19. Это исследование проводится для оценки популяционного иммунитета населения.

Ранее Комздрав Петербурга рассказал о 15 новых жертвах коронавируса.

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