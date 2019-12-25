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Роспотребнадзор проведет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 10:59
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nadezhda_sib

Роспотребнадзор проведет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Петербурге

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Тестирование начнется на следующей неделе.

Роспотребнадзор по Петербургу приглашает горожан на бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Это нужно для оценки популяционного иммунитета. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Тестирвование будет проходить с 15 по 19 июня. Все желающие должны пройти анкетирование на сайте или в Едином информационном центре ведомства по телефону 8-800-555-49-43.

Ранее стало известно, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19.

Фото: Piter.TV 

Теги: антитела, коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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