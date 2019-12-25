Стало известно, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19

Иммунитет зафиксирован у пациентов, которые переболели инфекцией средней формы тяжести.

Заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к коронавирусу.

Так, у тех, кто переболел инфекцией средней формы тяжести, лучше всего отмечается иммунитет. Специалисты начали понимать, как формируются антитела: все оказалось не так просто, потом что одинаковой картины образования нет.

Выяснилось, что легко и тяжело переболевшие либо не образуют антител вообще, либо очень мало. Те, кто переболел очень тяжело, видимо, просто не успевают их образовывать. Кто легко, то у них решается конфликт между вирусом и иммунной системой хозяина без образования антител рассказал ученый.

Врач пояснил, что критическим пациентам не помогает введение антител. Если болезнь только развивается, то применение плазмы с антителами очень эффективно гасит развитие.

Это говорит о том, что человеческий организм вырабатывает антитела, только надо понять, какой именно клон нужен. Значит, вакцина будет работать, если правильно подберем антиген. А вот как долго иммунитет будет держаться, мы пока не знаем, прошло всего 5 месяцев от первого выздоровления объяснил эксперт.

Так, каждая шестая простуда всегда – это тот или иной коронавирус, который многие переносят, практически не замечая. У части населения иммунитет к нему тоже вырабатывается, но к следующему сезону человек опять может заразиться.

Ранее мы писали, что в России начнется вторая волна коронавируса, если ограничения спешно снимут.

Фото: Piter.TV