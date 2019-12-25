В России начнется вторая волна коронавируса, если ограничения спешно снимут

Заместитель директора Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов на онлайн пресс-конференции рассказал, что эпидемическая ситуация может смягчиться к концу лета.
Он отметил, что ситуация на данный момент не самая плохая, к тому же, первый пик пройден: идет снижение заболеваемости, но с некоторыми оговорками. Если ограничительные меры снимут сразу, то может пойти и вторая волна, поэтому важно снимать ограничения поэтапно, как и планировалось.
Ранее мы писали, что в НИИ Пастера нашли способ защитить домашних животных от COVID-19.
Фото: Piter.TV
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