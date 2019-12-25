Для профилактики инфекции у животных следует чаще проводить проветривание помещения.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что в НИИ Пастера нашли способ защитить домашних животных от COVID-19. Об этом сообщили в прес-службе учреждения.

Отмечется, что млекопитающие подвержены влиянию различных коронавирусов. Для избежания заражения хозяину необходимо чаще проветривать помещение и придерживаться в доме гигиены.

Также специалисты заявили, что хозяевам не стоит в период пандемии целовать питомцем в мордочку.

Ранее мы сообщали о том, что приюты для бездомных животных в Петербурге рассказали о своем "карантине".

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