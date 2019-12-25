Приюты для бездомных животных в Петербурге рассказали о своем "карантине"

Piter.TV узнал, как приюты переживают режим самоизоляции прямо сейчас.

Оставаясь дома в целях изолирования себя от бушующего вируса, люди проводят время вместе со своими домашними животными. С ними периодически надо гулять, однако новостные сводки часто не добавляют оптимизма – то выясняется, что ученые доказали восприимчивость кошек к коронавирусу, то вирус найден и у бездомных животных.

Мы решили обратиться в некоторые организации Петербурга, принимающих и ухаживающих за животными, оставшимися без крова. Вот их истории.

Приют для бездомных животных "КотКурорт"

Как рассказала Piter.tv владелица приюта Ольга Прибыш, сложности во время пандемии приют испытывал.

Когда появилась информация о том, что якобы животные болеют коронавирусом и являются переносчиками, люди стали массово выбрасывать кошек на улицу. Иногда даже подбрасывали - отметила она.

На передержку приют брал много животных, также подбирал с улиц. Появилось много новых постояльцев – в основном это кошки и маленькие щенки. По словам Ольги, щенки ещё как-то пристраиваются в руки новых хозяев. Кошки пристраиваются не в таком большом количестве. В приюте сейчас находятся 18 собак и 28 кошек.

Ольга обратила внимание, что животные не особо понимают, что наступил всеобщий карантин из-за вируса, а собаки особенно соскучились по человеческому вниманию.

Сейчас ситуация становится лучше, люди стали приходить гулять с собаками – добавила владелица.

Несмотря на трудности, приюту помогают добровольцы, которые переводят материальные средства, покупают корм, выгуливают собак, не остаются равнодушны к животным. Организация держится благодаря помощникам и волонтерам.

Был момент, когда были хорошие поступления средств, сейчас они снижаются. У людей заканчиваются деньги. Сейчас помощь становится минимальной. Но мы рады любой помощи - рассказывает Ольга.

Приюту продолжают помогать волонтёры, но, по словам Ольги, несколько меньше. Добровольцев, которые приходят гулять с собаками, больше, чем обычно.

Мы не устраиваем больших посещений, а просто выдаем собак на прогулку. Стараемся не нарушать правила - заключила владелица "КотКурорта".

Приют для бездомных животных "Островок"

Здесь находятся более трех сотен котов и кошек, а также семеро собак. Работает организация ежедневно, без праздников и выходных. По словам директора центра Елены Антоновой, по этой причине пандемия не особо отразилась на центре.

Трудности испытываем те же, что и в любое другое время - отмечает она.

Как и прежде, приюту оказывают помощь физические и юридические лица: материальные средства, корм, лекарства и не только. В связи с тем, что кто-то перестаёт помогать, а кто-то проявляет инициативу, то помощь нужна всегда. Приют не брал животных на передержку, не отдавал своих подопечных на время пандемии. Это происходило только в случае плохого состояние здоровья хозяина, который не может физически приглядывать за своим питомцем.

Директор добавила, что приют участвует в проекте Ассоциации "Мы вместе" и забирает животных, чьи хозяева попадают в больницу. Когда хозяева выписываются, то животных возвращают домой.

По словам Елены, количество бездомных животных в приюте "Островок" не изменилось. Несмотря на то, что свободное посещение приюта по-прежнему закрыто в связи с ограничениями из-за коронавируса, вся команда волонтеров и сотрудников приюта работает, как и до пандемии.

Приют для бездомных животных "Красное село"

В приюте содержатся 60 взрослых собак и 30 щенков. Как рассказали Piter.tv, организация по большей части держится на Галине Астаховой - пенсионерке, которая ради животных продала свою квартиру. В Ленинградской области она приобрела купила дом с участком, где и находится приют. Ей помогают десять волонтеров, в том числе и Ольга Волкова.

Она отметила, что больших проблем из-за "карантинных" мер удалось избежать. По словам Ольги, люди на самоизоляции стали больше помогать приюту и интересоваться темой бездомных животных. Помогают самые обычные люди. Нет спонсоров или владельцев крупных предприятий.

Многие люди поддерживают приют достаточно много лет, 3-7 лет. Даже если не каждый месяц помогают, но регулярно - добавила волонтер.

Во время самоизоляции приют "Красное село" договорился с одним интернет-магазином, что любой желающий может заказать продукты с пометкой "для приюта". Эти заказы копятся в течение недели. Доставка приезжает раз в неделю. Приют не брал на передержку собак, количество животных максимальное. Многие из них попадают в приют травмированными и с улицы, а животным необходимо обследование и лечение. Корм и средства для лечения собак - первая необходимость.

Если люди пишут о том, что они хотят помочь или приехать, то они приезжают. Галина Васильевна их принимает обязательно в маске, и просит людей об этом же. Чаще всего, сюда приезжают просто фотографироваться или через интернет заказывают корм - отметила Ольга.

Государство не оказывает помощь приютам для бездомных животных. Организации работают за счет помощи самих сотрудников, волонтеров и каждого желающего помочь. Любое пожертвование (финансовая помощь, закупка кормов, пристройство животного, регулярное посещение приюта, закупка медикаментов) значительно облегчит жизнь бездомным животным.

Текст: Анастасия Свиридонова