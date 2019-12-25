В лаборатории "Инвитро" рассказали о результатах тестов на антитела к COVID-19

Наличие антител не означает, что новой коронавирусной инфекцией нельзя заразиться повторно.

В частной лаборатории "Инвитро" рассказали о результатах тестов на антитела к COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости".

В пресс-службе медучреждения сообщили, что у 14% проходивших тестирование обнаружены антитела к новой коронавирусной инфекции. Как правило, это говорит о том, что ранее человек был заражён, но его организм дал вирусу "иммунный ответ".

Антителами к COVID-19 является иммуноглобулин G. Он позволяет понять — насколько организм человека знаком с вирусом. Антитела начинают вырабатываться в период от 21 до 28 дней после встречи с коронавирусом.

Учёные подчёркивают, что наличие антител не означает, что новой коронавирусной инфекцией нельзя заразиться повторно.

Всего тестирование на антитела прошли 40 тысяч человек. Более 47% — в Москве и Подмосковье, 14,6% — в СЗФО, 9,5% — в Поволжье, 8,6% — в Сибири и 7,9% в Центральном округе России.

Ранее российские ученые успешно испытали вакцину от COVID-19 на себе.