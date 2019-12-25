Комздрав Петербурга рассказал о 15 новых жертвах коронавируса

Все умершие имели хронические заболевания.

За последние сутки в Петербурге было зарегистрировано 15 новых летальных случаев от коронавируса. Эту информацию подтвердила Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

В числе умерших 11 мужчин в возрасте от 38 до 93 лет и четыре женщины от 40 до 81 года. Все пациенты страдали от хронических заболеваний, среди которых атеросклероз, туберкулез, онкологическое заболевание.

По данным на 8 июня, в Петербурге подтвердили еще 326 новых случаев заражения коронавирусом, 156 человек выздоровели. В целом по России за последние сутки умерли 112 человек.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор проведет бесплатное тестирование на антитела к COVID-19 в Петербурге.

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