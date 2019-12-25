Три медика с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Боткинской больнице

В больницу им. Боткина поступают медработники с COVID-19 со всего Петербурга.

Главный врач инфекционной больницы им. Боткина рассказал о том, сколько сейчас человек находится в реанимации.

В петербургской больнице в тяжелом состоянии на данный момент находятся 18 человек, 17 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди заболевших есть медицинские работники, сообщил Денис Гусев в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Боткинская больница принимает медиков со всего города. Сейчас в реанимации находятся 3 человека.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские врачи получат по 300 тысяч рублей при заражении коронавирусом.

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