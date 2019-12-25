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Петербургские врачи получат по 300 тысяч рублей при заражении коронавирусом
Сегодня, 22:40
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nadezhda_sib

Петербургские врачи получат по 300 тысяч рублей при заражении коронавирусом

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Документ появился на сайте Смольного.

В Петербурге собираются установить для врачей единовременную выплату в случае заболевания коронавирусом. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства города №121.

Выплата будет составлять 300 тыс.рублей. В том случае, если медработники будет присвоена инвалидность после заражения, сумма увеличится до 500 тыс. рублей. В случае смерти членам семей полагается 1 млн рублей. 

Разработкой и представлением проекта займутся комитет по социальной политике Петербурга и комитет по здравоохранению города.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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