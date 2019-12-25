Петербургские врачи получат по 300 тысяч рублей при заражении коронавирусом

В Петербурге собираются установить для врачей единовременную выплату в случае заболевания коронавирусом. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства города №121.
Выплата будет составлять 300 тыс.рублей. В том случае, если медработники будет присвоена инвалидность после заражения, сумма увеличится до 500 тыс. рублей. В случае смерти членам семей полагается 1 млн рублей.
Разработкой и представлением проекта займутся комитет по социальной политике Петербурга и комитет по здравоохранению города.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )