Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам. Заявление он сделал на совещание с правительством, которое было посвящено поддержке бизнеса и экономики из-за пандемии коронавируса.
Поручение глава государства дал министру финансов Антону Силуанову. Путин заявил, что озвученные им ранее выплаты врачам и медицинскому персоналу доходили до получателей "чистыми". Но по нынешнему законодательству они облагаются НДФЛ.
Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки.
Владимир Путин, президент России
Глава государства попросил министра Антона Силуанова внести соответствующие изменения в правовую базу.
Ранее в Министерстве труда назвали количество безработных в России.
Источник: Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием правительства РФ по теме коронавируса
Обсуждение ( 0 )