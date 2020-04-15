Он попросил министра Антона Силуанова внести соответствующие изменения в правовую базу.

Президент России Владимир Путин поручил освободить от НДФЛ дополнительные выплаты врачам. Заявление он сделал на совещание с правительством, которое было посвящено поддержке бизнеса и экономики из-за пандемии коронавируса.

Поручение глава государства дал министру финансов Антону Силуанову. Путин заявил, что озвученные им ранее выплаты врачам и медицинскому персоналу доходили до получателей "чистыми". Но по нынешнему законодательству они облагаются НДФЛ.

Но цифры были названы абсолютные, и нужно, чтобы люди получили их, что называется на руки. Владимир Путин, президент России

Глава государства попросил министра Антона Силуанова внести соответствующие изменения в правовую базу.

Ранее в Министерстве труда назвали количество безработных в России.

Источник: Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием правительства РФ по теме коронавируса