Для получения полной картины в стране организован онлайн-мониторинг.

В Министерстве труда назвали количество безработных в России. По словам главы ведомства Антона Котякова, их число с начала 2020 года выросло на 44 тысячи человек и теперь составляет 735 тысяч.

При этом год назад, рассказал министр, на бирже труда числилось 813 тысяч человек. Цифры он озвучил на совещании с членами правительства, в котором принимал участие президент России Владимир Путин.

Котяков добавил, что статистика по официальной безработице характеризует ситуацию на рынке труда без учета особенностей нерабочих дней. Поэтому для получения полной картины в стране организован онлайн-мониторинг — в нём указано количество граждан, которые переведены на неполную занятость или на удалёнку. Также он отображает планы организаций по сокращению работников.

К мониторингу уже подключили 100 тысяч компаний. Суммарно численность их работников превышает 12 миллионов человек — это 20% от всех трудоустроенных в России.

Ранее мы рассказывали, что малому и среднему бизнесу окажут прямую финансовую поддержку из-за коронавируса.

Видео: Вступительное слово Владимира Путина перед совещанием правительства РФ по теме коронавируса