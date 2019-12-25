Малые и средние предприятия получат средства на выплату заработных плат сотрудникам.

Малому и среднему бизнесу окажут прямую финансовую поддержку из-за коронавируса. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в своём вступительном слове перед заседанием правительства России по теме распространения коронавируса. На нём обсуждали поддержку экономики и бизнеса.

Путин отметил, что предприятия должны работать в сферах, которые пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции. Это малые и средние предприятия общественного питания, гостиничного бизнеса, непродовольственной торговли и многие другие.

Глава государства отметил, что малые и средние предприятия получат средства на выплату заработных плат сотрудникам.

На выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае. Владимир Путин, президент России

Объём поддержки каждой компании будет рассчитываться по численности её сотрудников по состоянию на 1 апреля.

Исходя их суммы — 12 130 рублей на каждого сотрудника в месяц.

По словам президента, обращение за помощью должно быть дистанционным, простым и удобным. Обратиться за ней можно с 1 мая. Первую выплату бизнес получит 18 мая.

Путин отметил, что обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов нужно гарантиями ВЭБа.

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