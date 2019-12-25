Почти 23 тысячи петербуржцев обследовали на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас находится 2809 из них.

За минувшие сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22900 человек. Под медицинским наблюдением находится 2809 из них: 46 в обсерваторе, 832 на самоизоляции, 1931 среди контактных лиц.

Всего обработано 704 вызова, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. Также о прибытии из других стран сообщили 79 человек. Более 88 обращений с просьбой оказать волонтёрскую помощь приняли от жителей города на горячей линии 8-800-200-34-11.

Ранее мы сообщили, что коронавирус унёс жизни ещё 37 петербуржцев.

Фото: Piter.tv