Коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев

В Ленобласти новых смертей не зарегистрировано.

За последние сутки в России подтвержден 181 летальный случай от коронавирусной инфекции. Об этом пишет оперативный штаб.

Больше всего людей с диагнозом COVID-19 умерли в Москве (48) и Петербурге (37). В Челябинской области болезнь унесла жизни 9 человек, в Пермской крае – 8, в Нижегородской области – 7. В Московской области зарегистрировали 4 смертельных случая. В Ленобласти за прошедшие 24 часа от коронавируса никто не скончался.

С начала пандемии общее количество жертв COVID-19 в России достигло 7 841.

Ранее мы писали, что в Ленобласти выявлено 53 новых случая коронавируса.

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