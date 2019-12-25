Тест на COVID-19 в Петербурге за сутки сделали более 22 тысяч человек

На данный момент из 1338 человек, которые находятся под наблюдением медиков, 23 человека поступили в обсерватор.

В понедельник, 28 сентября, стало известно, что за минувшие сутки в Северной столице тест на коронавирус сдали более 22 тысяч человек. Об этом сообщает сообщает оперативный штаб города.

Отмечается, что 1338 петербуржцев находятся под наблюдением медиков. Кроме того, 23 человека поступили в обсерватор. А 553 горожан зарегистрированы в качестве контактных. Также режим самоизоляции соблюдают 762 зараженных.

За минувшие сутки в Единую региональную информационно-справочную службу обратились 280 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что от коронавируса в Петербурге за сутки погибли еще 9 человек.

Фото:Piter.TV