От коронавируса в Петербурге за сутки погибли еще 9 человек

Результат за сутки стал вторым по России.

В Петербурге за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались еще 9 человек. Город делит второе место с Ростовской областью по числу жертв вируса в регионах России за минувшие сутки.

На первом месте – Москва: 18 смертельных случаев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом от 27 сентября.

Всего в городе за время пандемии коронавируса умерли 2894 человека, 28691 пациент – выписан по выздоровлению, выявлено 42 257 случаев коронавируса, активных – 10672.

В Петербурге выявили 227 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 62.

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирус проверили 22048 человек, сообщили в пресс-службе Смольного 27 сентября.

В целом по стране за прошедшие 24 часа зарегистрировано 99 новых летальных случаев.

Всего в стране зарегистрировано 1 151 438 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 943 218 человек, а скончались 20 324 человека.

Фото: Piter.tv