Петербург остается на втором месте в РФ по числу коронавирусных больных за сутки

За последние сутки в РФ подтверждена смерть от коронавируса 99 человек, в том числе девяти пациентов – в Петербурге.

За последние сутки в России подтвердили 7 867 случаев коронавируса в 83 регионах, в том числе 2077 (26,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщили 27 сентября в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 227 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 62. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 2016 человек. За последние сутки в РФ подтверждена смерть от коронавируса 99 человек, в том числе девяти пациентов – в Петербурге.

За последние сутки в России выписано по выздоровлению 3 068 пациентов, в том числе 114 человек – в Петербурге.

Всего в стране зарегистрировано 1 151 438 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели уже 943 218 человек, а скончались 20 324 человека.

Фото: Piter.tv