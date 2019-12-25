  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 22 тысяч человек
Сегодня, 10:57
56
mook1

В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 22 тысяч человек

0 0

В обсерваторе теперь находятся 23 человека.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 27 сентября, данное число достигло отметки в 22048 человек.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 1338 человек, из которых 23 находятся в обсерваторе, а 553 человека – контактные. На самоизоляцию перешли 762 человека.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 280 вызовов.

Фото: Piter.tv

Теги: информация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии