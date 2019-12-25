В Петербурге тест на коронавирус за сутки сдали более 22 тысяч человек

В обсерваторе теперь находятся 23 человека.

Стало известно, сколько человек в Петербурге обследовали на коронавирус за минувшие сутки. Как сообщила пресс-служба Смольного 27 сентября, данное число достигло отметки в 22048 человек.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находится 1338 человек, из которых 23 находятся в обсерваторе, а 553 человека – контактные. На самоизоляцию перешли 762 человека.

Кроме того, по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило и обработано 280 вызовов.

Фото: Piter.tv