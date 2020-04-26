Названы регионы РФ с новыми летальными случаями коронавируса

Всего с начала эпидемии в РФ погибли 747 человек.

Утром в воскресенье, 26 апреля, стало известно, что за минувшие сутки в России подтвердились 66 смертельных случаев пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв коронавируса увеличилось до 747 человек. Об этом сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последний день в Москве погибло 38 человек, в Петербурге – четверо, в Подмосковье умерло два человека. Аналогичный показатель в Республике Марий Эл, Калининградской и Самарской области. По одной жизни коронавирус унес в Республике Коми, Брянской области, Карачаево-Черкессии, Краснодарском и Ставропольском краях, в Волгоградской области, Алтайском крае, Тульской, Омской, Псковской областях, Приморском крае, Иркутской, Тверской, Новгородской и Ростовской областях, а также в Чувашии.

Ранее мы сообщали о том, что в России число зараженных коронавирусом выросло на 6361 человека. Данный показатель стал рекордным с момента начала эпидемии в России. Вот список регионов, в которых выявлены новые очаги болезни.

Отметим, что бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что на ослабление режима самоизоляции в России для пожилых людей может повлиять теплая майская погода. Он также рассказал, что не составит труда преодолеть заболевание тем, что следит за своим иммунитетом и использует в лечении разрешенные БАД в виде витаминов и интерферонов – профилактических средств. Людям без системных заболеваний (диабета, онкологии) особого труда не составит преодолеть заболевание, заявил Онищенко.

Фото: Pixabay, стопкоронавирус.рф

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