Что произошло в Петербурге 9 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 9 марта.

Что произошло в Петербурге в среду, 9 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Транспортную развязку построят на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

В Смольном заявили, что новая развязка обеспечит выезд на трассу М-10 и облегчит передвижение жителям Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского районов.

Также петербуржцам напомнили, что технологическая разводка мостов в Петербурге начнется 9 марта. Она продлится до начала навигации, 10 апреля.

В магазине на Чкаловском проспекте обрушился пол в подвал.

Магазин находится на первом этаже жилой семиэтажки, из здания эвакуировали девять человек, никто не пострадал. Причину инцидента пока не установили, угроза последующего обрушения сохраняется. Дом 1913 года постройки находится под управлением ЖКС №2 Петроградского района.

Задержанным на незаконных митингах студентам СПбГУ грозит отчисление.

Руководство вуза хочет отчислить 14 студентов, задержанных во время несогласованных протестных акций в Петербурге. Всех задержанных привлекли к административной ответственности. В СПбГУ задержанных студентов считают нарушителями законодательства.

Тем временем, студенты Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна смогли модицифировать бетулин, который способен бороться с онкологией, ВИЧ и гепатитом.

В Калининском районе сгорела "Газель".

Пожар случился около 14.20 у дома №44 по Замшиной улице. В машине выгорел салон и моторный отсек, причина пожара пока неизвестна. Пожарные справились с огнем за 40 минут, обошлось без пострадавших.

Суд оставил в силе приговор бывшему "строительному" вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну.

Бывший чиновник подавал апелляцию на приговор в виде 5,5 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в 20 миллионов рублей. Суд оставил приговор Оганесяну в силе, но немного уменьшил штрафы двум другим фигурантам дела. Оганесяна признали виновным по делу о получении взятки при строительстве "Газпром Арены" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу 2018 года.

"Хлопок" газа в квартире на Озерковой произошел после семейной ссоры.

О взрыве с воспламенением в полицию сообщили вечером 8 марта: жилец дома напротив услышал взрыв, увидел затрещавшие стекла и огонь в окнах чужой квартире. По словам очевидца, через балкон той квартиры перелез голый мужчина, упал на землю и после побежал. Как выяснила полиция, 27-летний местный житель поругался и подрался в подъезде со своей 76-летней бабушкой, после чего закрылся в квартире, открыл газ и попытался сбежать. "Хлопок" произошел, когда сотрудники МЧС вскрыли дверь. Ни люди, ни квартира не пострадали, а мужчину госпитализировали со сломанной ногой.

Коллаж: Piter.TV

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