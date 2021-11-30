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Технологическая разводка мостов в Петербурге начнется 9 марта
Сегодня, 10:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Технологическая разводка мостов в Петербурге начнется 9 марта

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Вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов.

СПб ГБУ "Мостотрест" с 9 марта начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первой разведенной переправой станет мост Александра Невского. В ночь с 9 на 10 марта, а также с 10 на 11 марта его разведут с 02:20 до 05:10. Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов. До начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 50 раз. 

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: мост александра невского, развод мостов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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