Технологическая разводка мостов в Петербурге начнется 9 марта

Вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов.

СПб ГБУ "Мостотрест" с 9 марта начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Первой разведенной переправой станет мост Александра Невского. В ночь с 9 на 10 марта, а также с 10 на 11 марта его разведут с 02:20 до 05:10. Разводка и наводка мостов может быть осуществлена в рамках этого промежутка, но не обязательно в указанное время.

Вплоть до открытия навигации 10 апреля, почти каждую ночь будут осуществляться разводки мостов. До начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 50 раз.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"