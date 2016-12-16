  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Транспортную развязку построят на юге Петербурга
Сегодня, 18:26
33
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Транспортную развязку построят на юге Петербурга

0 0

Объект обеспечит выезд на трассу М-10.

Стало известно, что на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом появится транспортная развязка. Об этом сообщили 9 марта в пресс-службе Смольного. 

По словам губернатора Петербурга, новая развязка станет одним из значимых инфраструктурных проектов Петербурга. Объект обеспечит выезд на трассу М-10, что будет особенно удобно для жителей Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского районов.

Ранее дорогу от Щеглово до бывшего "Северного полукольца" отремонтируют летом. Всего планируют отремонтировать почти 20 километров.

Фото: Piter.tv

Теги: развазяка, транпсорт, юг города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии