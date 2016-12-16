Транспортную развязку построят на юге Петербурга

Объект обеспечит выезд на трассу М-10.

Стало известно, что на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом появится транспортная развязка. Об этом сообщили 9 марта в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга, новая развязка станет одним из значимых инфраструктурных проектов Петербурга. Объект обеспечит выезд на трассу М-10, что будет особенно удобно для жителей Колпинского, Пушкинского, Фрунзенского и Московского районов.

Ранее дорогу от Щеглово до бывшего "Северного полукольца" отремонтируют летом. Всего планируют отремонтировать почти 20 километров.

Фото: Piter.tv