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Дорогу от Щеглово до бывшего "Северного полукольца" отремонтируют летом
Сегодня, 14:39
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Дорогу от Щеглово до бывшего "Северного полукольца" отремонтируют летом

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Всего планируют отремонтировать почти 20 километров.

В среду, 9 марта, в дорожном комитете Ленобласти сообщили, что этим летом специалисты отремонтируют почти 20 километров дороги от Щеглово через Алюмино, Дунай и к бывшему "Северному полукольцу".

Рабочие займутся заменой покрытия, укрепят обочины, установят новые знаки и новую разметку. Председатель комитета Денис Седов отметил, что в сутки по дороге проходит около 9 тыс. автомобилей. Трасса в том числе является альтернативным путем выезда в сторону Петербурга и Мурманского шоссе для жителей Всеволожского района.

В среду на восьми трассах Ленобласти ограничат движение.

Фото: Piter.tv

Теги: всеволожский район, ленобласть, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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