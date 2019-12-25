Дорогу от Щеглово до бывшего "Северного полукольца" отремонтируют летом

В среду, 9 марта, в дорожном комитете Ленобласти сообщили, что этим летом специалисты отремонтируют почти 20 километров дороги от Щеглово через Алюмино, Дунай и к бывшему "Северному полукольцу".
Рабочие займутся заменой покрытия, укрепят обочины, установят новые знаки и новую разметку. Председатель комитета Денис Седов отметил, что в сутки по дороге проходит около 9 тыс. автомобилей. Трасса в том числе является альтернативным путем выезда в сторону Петербурга и Мурманского шоссе для жителей Всеволожского района.
В среду на восьми трассах Ленобласти ограничат движение.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все