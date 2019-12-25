В среду на восьми трассах Ленобласти ограничат движение

Рабочие будут устранять дефекты, ремонтировать покрытие, устанавливать дорожные знаки.

В среду, 9 марта, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредили жителей Ленобласти об ограничении движения на восьми трассах сегодня.

Так, с 8 до 19 ограничат движение на трассе Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120Ю А-114 из-за ремонта, установки дорожных знаков, устранения деформаций покрытия.

По тем же причинам ограничат скорость движение с 9 до 19 на трассе А-181 "Скандинавия", "Выборг-Светогорск", "Магистральная", А-121 "Сортавала". Там же специалисты очистят водоотводные лотки, очистят шумозащитные экраны.

Фото: Piter.tv