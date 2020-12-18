Обрушение произошло в одном из магазинов в Петербурге

Из здания эвакуировали 9 человек.

Во вторник, 8 марта, в одном из магазинов в Петербурге произошло обрушение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

По данным ведомства, в магазине на Чкаловском проспекте произошло обрушение пола в подвал на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 9 человек, никто не пострадал.

Магазин находится на первом этаже 7-этажного жилого дома. На месте происшествия работают спасатели. Угроза последующего обрушения сохраняется.

Дом на Чкаловском проспекте, 58 построен в 1913 году. Он находится под управлением ЖКС №2 Петроградского района.

Ранее Смольный заявил, что в обрушении "Красного треугольника" виновна районная администрация.

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