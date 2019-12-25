Смольный заявил, что в обрушении "Красного треугольника" виновна районная администрация

Как рассказали в КИО, в полномочия администрации входит обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам.

Стало известно, что администрация Адмиралтейского района должна нести ответственность за обрушение стены здания "Красного треугольника". Об этом сообщили в КИО 22 февраля.

Как рассказали в КИО, в полномочия администрации входит обеспечение содержания нежилых зданий, а также помещений в таких зданиях, являющихся имуществом казны Петербурга и не переданных по договорам третьим лицам.

В ведомстве добавили, что в 2016 году направили в район "уведомление о необходимости организации проведения работ, направленных на обеспечение содержания объектов нежилого фонда, в том числе в отношении доли нежилого помещения 74-Н".

Напомним, что вечером 17 февраля на набережной Обводного канала обрушилась часть фасада здания, принадлежащего заброшенному заводу "Красный треугольник". По данным МЧС, обвалилось порядка 150 квадратных метров фасада дома №134. Под лавину из камней и упавшее дерево попала женщина, ее госпитализировали с травмами. Также пострадали два автомобиля. СК начал проверку по факту обрушения.

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Фото: Piter.tv



