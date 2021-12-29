Из-под завалов "Красного треугольника" достали заведующую отделением поликлиники

Женщина получила перелом плеча, травму груди и сотрясение мозга.

При обрушении "Красного треугольника" на Обводном канале в Петербурге пострадала женщина. Под завалами оказалась врач с 30-летним опытом, работающая неподалеку. Ей потребовалась помощь медиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Обрушение здания произошло вечером 17 февраля. Из-под завалов достали 53-летнюю заведующую взрослым отделением в одной из городских поликлиник. Вероятно, врач-терапевт после работы направлялась в сторону метро, когда на нее обрушилась часть здания. В результате потерпевшую госпитализировали с переломом плеча, травмой груди и сотрясением мозга.

Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в семь часов вечера. У дома №136 обрушилась стена верхнего этажа. Обломки разлетелись по площади 150 квадратных метров. В районе обрушения было временно перекрыто движение на набережной Обводного канала.

Фото: Вконтакте / Владимир Доберман