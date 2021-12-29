"Там нет ничего невосстановимого": промышленный краевед прокомментировал обвал "Красного треугольника"

По мнению Александра Треугольникова, основные конструкции и фасадные стены здания сохранились, и его можно восстановить.

Вечером 17 февраля на набережной Обводного канала обрушилась часть фасада здания, принадлежащего заброшенному заводу "Красный треугольник". По данным МЧС, обвалилось порядка 150 квадратных метров фасада дома №134. Под лавину из камней и упавшее дерево попала женщина, ее госпитализировали с травмами. Также пострадали два автомобиля. СК начал проверку по факту обрушения.

Как рассказал Piter.TV промышленный краевед Александр Треугольников, решающим фактором обвала стали обильные осадки, таяние и сильный ветер – неблагоприятные погодные условия добавились к аварийности здания. Состояние бывшего завода резиновой обуви, пребывающего в запустении с 2005 года, за десятилетие ухудшилось из-за потери несущих металлоконструкций – их, по словам краеведа, неоднократно срезали.

Пока там еще не проводили работы по отбивке конструкций, которые могут упасть. Несколько фрагментов еще нависают, так что вероятность обвала еще есть. Но там нет ничего невосстановимого, поскольку этот объект является выявленным объектом культурного наследия и претендует на статус регионального памятника. То, что произошло – не такая сильная аварийность, основные фасадные стены, несущие металлоконструкции и чугунные колонны сохранены. Это все можно восстановить, это только вопрос средств. рассказал Александр Треугольников

Как сказал краевед, сейчас "Красный треугольник" страдает от протекающих крыш и ржавеющих металлоконструкций, однако, заверил эксперт, корпуса еще долго могут стоять в таком состоянии. Угрозы других обвалов пока нет.

Аварийность усиливается со временем, металлоконструкции ржавеют, потому что крыши текут, но нельзя сказать, что через 1-2 месяца все развалится. "Красный треугольник" в этом плане обладает конструктивными особенностями – кирпич, металл. Та же сгоревшая "Невская мануфактура" была более уязвима за счет деревянных перекрытий, а здесь таких опасностей нет. Александр Треугольников

Краевед высказался за то, чтобы заброшенный "Красный треугольник" отремонтировали, и заметил, что инцидент с обвалом не должен стать серьезным препятствием к реализации проектов обновления завода. По мнению Александра Треугольникова, ремонт зданий потребует не так уж много средств – прилегающую территорию корпуса завода успешно отремонтировали, хотя и она была не в лучшем состоянии после банкротства "Красного треугольника". Сегодня эта часть территории функционирует и приносит прибыль, подчеркнул краевед.

Я возражаю против сноса: "Красный треугольник" все-таки памятник. Проведенная в 2016 году экспертиза по заказу КГИОП рекомендовала повысить статус памятника до регионального. Значит, это наша история, наследие, его надо сохранить. А жилые комплексы нам достаточно где построить. Не стоит жертвовать такими уникальными историческими памятниками ради жилых комплексов, которым можно найти место в других районах. Александр Треугольников

Идеи отремонтировать "Красный треугольник" и приспособить его под современное арт-пространство или даже под жилой массив звучали с 2010 года. На сегодняшний день конкретный проект обновления и развития территории так и не придумали. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.

Фото: Piter.TV; Вконтакте / Владимир Доберман