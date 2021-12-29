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СК начал проверку после травмирования прохожей при обрушении "Красного треугольника"
Сегодня, 12:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

СК начал проверку после травмирования прохожей при обрушении "Красного треугольника"

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Женщина получила перелом плеча, травму груди и сотрясение мозга.

Следственный комитет выясняет обстоятельства обрушения "Красного треугольника" на Обводном канале в Петербурге. Часть здания обрушилась прямо на женщину.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания. В результате травмы получила 53-летняя прохожая. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча со смещением и левой голени со смещением, ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Вконтакте / Владимир Доберман

Теги: красный треугольник, следком
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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