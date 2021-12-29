СК начал проверку после травмирования прохожей при обрушении "Красного треугольника"

Следственный комитет выясняет обстоятельства обрушения "Красного треугольника" на Обводном канале в Петербурге. Часть здания обрушилась прямо на женщину.
Как рассказали в пресс-службе регионального СК, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания. В результате травмы получила 53-летняя прохожая. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча со смещением и левой голени со смещением, ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Вконтакте / Владимир Доберман
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все