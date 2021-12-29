СК начал проверку после травмирования прохожей при обрушении "Красного треугольника"

Женщина получила перелом плеча, травму груди и сотрясение мозга.

Следственный комитет выясняет обстоятельства обрушения "Красного треугольника" на Обводном канале в Петербурге. Часть здания обрушилась прямо на женщину.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, произошло частичное обрушение кирпичной кладки с уровня третьего этажа одного из корпусов здания. В результате травмы получила 53-летняя прохожая. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча со смещением и левой голени со смещением, ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Вконтакте / Владимир Доберман