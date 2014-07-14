В Калининском районе сгорела "Газель"

Обошлось без пострадавших.

Около 14:20 в среду, 9 марта, в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что у дома №44 на улице Замшина произошел пожар.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что у дома горела "Газель". У машины выгорел салон и моторный отсек. По какой причине произошел пожар, пока неизвестно. Ликвидировать огонь удалось через 40 минут. Обошлось без пострадавших.

К борьбе с пожаром привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте