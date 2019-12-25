Петербургские студенты приблизились к созданию способа лечения рака и ВИЧ

Для проведения исследований студенты собрали специальную установку.

Студенты Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) смогли модифицировать бетулин. Это вещество способно бороться с онкологией, ВИЧ и гепатитом. Об этом сообщила пресс-служба учебного учреждения.

Бетулин плохо растворяется в воде, а следовательно, имеет низкую биологическую активность. Студенты университета решили вводить в молекулу вещества соединения, содержащие фосфор, чтобы сделать бетулин более жиро- и водорастворимым. Новая формула повышает шанс создания соединения, которое сможет применяться в изготовлении лекарств.

Для проведения исследований студенты собрали специальную установку. Студенты сейчас находятся на стадии получения модифицированного бетулина. В скором времени ожидаются исследования на биологическую активность.

Фото: pexels