Задержанным на незаконных митингах студентам СПбГУ грозит отчисление

На данный момент приказы поступили по 13 студентам.

Руководство СПбГУ хочет отчислить 13 студентов, задержанных во время протестных акций в Петербурге. Об этом сообщили в студсовете вуза.

На данный момент в БСС поступили 14 приказов об отчислении. Вероятно, что часть приказов еще не оформлена.

Задержанные на незаконных мероприятиях горожане привлекаются к административной ответственности. В вузе придерживаются правила, согласно которому студенты, нарушившие законодательство, будут отчислены.

Ранее студент СПбГУ напал на преподавателя из-за плохой оценки.

Фото: Piter.TV