Студент СПбГУ напал на преподавателя из-за плохой оценки

Преподаватель успел нажать на тревожную кнопку.

В Петербурге задержали студента СПбГУ, который во время пересдачи зачета напал на преподавателя. Об этом стало известно Piter.TV.

Как рассказали в университете, гражданин иностранного государства, обучающийся по направлению "Прикладная математика — процессы управления", нанес преподавателю повреждения. Потерпевший нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию.

По предварительным данным, неадекватная реакция студента была вызвана плохой оценкой. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что на Рубинштейна неизвестный напал на петербуржца с ножом.

Фото: Piter.TV